В Госдепе США сделали заявление по украинскому конфликту

Соединенные Штаты Америки продолжают разработку списка потенциальных идей для прекращения конфликта на Украине. Об этом в соцсети Х написал госсекретарь США Марко Рубио.
В американском Госдепе уточнили, что эти идеи основываются на предложениях Российской Федерации и Украины. Рубио добавил, что для прекращения конфликта требуется широкий обмен серьезными и реалистичными идеями.
Ранее западные СМИ стали публиковать неподтвержденные утверждения о том, что США якобы ведут с Россией «тайные консультации», в рамках которых разрабатывается план урегулирования украинского конфликта.
Однако в Кремле отметили, что США и Россия точечно обсуждали украинский конфликт во время встречи глав государств на Аляске. С тех пор новаций в диалоге не было.