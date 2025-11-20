Ричмонд
В Госдепе США сделали заявление по украинскому конфликту

Рубио: США продолжают разработку идей для прекращения конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты Америки продолжают разработку списка потенциальных идей для прекращения конфликта на Украине. Об этом в соцсети Х написал госсекретарь США Марко Рубио.

В американском Госдепе уточнили, что эти идеи основываются на предложениях Российской Федерации и Украины. Рубио добавил, что для прекращения конфликта требуется широкий обмен серьезными и реалистичными идеями.

Ранее западные СМИ стали публиковать неподтвержденные утверждения о том, что США якобы ведут с Россией «тайные консультации», в рамках которых разрабатывается план урегулирования украинского конфликта.

Однако в Кремле отметили, что США и Россия точечно обсуждали украинский конфликт во время встречи глав государств на Аляске. С тех пор новаций в диалоге не было.

