Губернатор Беглов посетил исторический комплекс «Монкада» на Кубе

Историческое нападение на казармы «Монкада» произошло 26 июля 1953 года, когда отряд из 165 повстанцев атаковал укрепленный объект с гарнизоном около 400 военнослужащих. Хотя штурм был отбит, эта дата стала символом революционного движения. После победы революции в 1959 году здание казарм было преобразовано в школьный городок, где сейчас располагается музей, посвященный истории освободительной борьбы кубинского народа.