Губернатор Беглов посетил исторический комплекс «Монкада» на Кубе

Губернатор Петербурга отметил важность сохранения памяти о героях прошлого.

Источник: Смольный

В ходе визита делегации Петербурга на Кубу губернатор Александр Беглов посетил мемориальный комплекс казарм «Монкада» в городе Сантьяго-де-Куба. Именно здесь в 1953 году состоялось первое сражение Кубинской революции, когда группа революционеров во главе с Фиделем Кастро предприняла попытку вооруженного выступления против режима Батисты.

— История Кубинской революции — это долгий и трудный путь к справедливости и свободе. У стен казармы «Монкада» кубинские патриоты впервые подняли знамя борьбы, — передает слова Беглова пресс-служба Смольного.

Глава Петербурга также подчеркнул общность исторических ценностей между Россией и Кубой. Он добавил, что сохранение памяти о героях прошлого особенно важно для патриотического воспитания молодежи.

Историческое нападение на казармы «Монкада» произошло 26 июля 1953 года, когда отряд из 165 повстанцев атаковал укрепленный объект с гарнизоном около 400 военнослужащих. Хотя штурм был отбит, эта дата стала символом революционного движения. После победы революции в 1959 году здание казарм было преобразовано в школьный городок, где сейчас располагается музей, посвященный истории освободительной борьбы кубинского народа.

