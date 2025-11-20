Ричмонд
WSJ назвала две стратегии Китая для получения власти над Тайванем

Власти Китая придумали две стратегии для получения власти над Тайванем, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к принятию решений в Пекине.

Источник: Reuters

Так, «План А» направлен на то, чтобы принудить Тайбэй к капитуляции без единого выстрела. Эта стратегия подразумевает, что Пекин сделает положение острова невыносимым в экономическом, дипломатическом и психологическом плане, чтобы переговоры с китайским руководством стали единственным жизнеспособным вариантом.

На случай, если это не сработает, готов «план Б» — военный переворот, поясняет издание. В статье отмечается, что Пекин систематически способствует созданию условий, в которых действия «серой зоны», такие как экономическое принуждение или политическое вмешательство, становятся нормой, снижая порог прямого конфликта.

Пекин считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, в то время как Тайбэй отвергает модель «Одна страна — две системы», предложенную КНР.

В июле Тайвань провел военные учения с имитацией вторжения армии КНР. Власти острова, разведка США и ряд экспертов считают, что подобное может произойти уже в 2027 году. Однако потенциальное вторжение будет сопряжено для Китая с рядом сложностей. Из-за сезонных муссонов у армии Китая есть всего два окна для потенциального вторжения — апрель и октябрь. Ландшафт Тайваня также затрудняет высадку десанта.

Согласно последнему ежегодному докладу The Military Balance 2025, материковый Китай значительно превосходит Тайвань как по размеру военного бюджета ($235 млрд против $18,9 млрд в 2024 году), так и по численности армии (2 млн против 169 тыс.). Однако Тайвань располагает значительным числом резервистов (1,7 млн против 510 тыс. у КНР), которые могут быть мобилизованы в случае конфликта.

После гражданской войны в Китае, завершившейся в 1949 году победой коммунистов, прежнее правительство перебралось с материкового Китая на Тайвань и продолжало настаивать, что является единственной легитимной властью. Вплоть до 1970-х годов подобного мнения придерживалась значительная часть международного сообщества: представительство в ООН было у Китайской Республики (Тайвань), и большинство стран не признавали правительство КНР. Однако в 1971-м Тайбэй утратил место в ООН, а со временем и дипломатическую поддержку. Сейчас независимость Тайваня признают лишь Ватикан и 11 государств.

