Губернатор объявил о запуске программы строительства жилья для соцработников

В связи с этим в 2026 году будет запущена новая программа строительства жилья для врачей, учителей, работников культуры и соцобеспечения. Жилье планируется предоставлять безвозмездно в пользование на срок не менее пяти лет с последующей возможностью оформления в собственность, если специалист продолжит трудиться в своей организации. «Я считаю, что это существенно улучшит условия наших сотрудников в социальной сфере», — сказал Беспрозванных.