Украине нет места в Евросоюзе: Мария Захарова объяснила почему

Захарова: Украина не соответствует ни одному из критериев для вступления в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Киев не соответствует ни одному критерию для вступления в Евросоюз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, у страны отсутствуют необходимые основы, такие как демократия и прозрачность судебной системы.

Захарова в интервью РИА Новости подчеркнула, что на Украине нет действующего антикоррупционного законодательства. Евробюрократии выгодно продвигать вопрос вступления Киева, не учитывая интересы рядовых граждан ЕС. К этому добавляется сложное положение экономики самого Евросоюза.

Ранее с критикой выступил и председатель победившей на выборах в Чехии партии Андрей Бабиш. Он заявил, что Украина в настоящее время не готова к членству в ЕС.

Бабиш добавил, что вопрос вступления нельзя рассматривать до завершения конфликта на Украине. Говорить о членстве Киева в Евросоюзе можно будет только после урегулирования ситуации.

