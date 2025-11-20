Киев не соответствует ни одному критерию для вступления в Евросоюз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, у страны отсутствуют необходимые основы, такие как демократия и прозрачность судебной системы.
Захарова в интервью РИА Новости подчеркнула, что на Украине нет действующего антикоррупционного законодательства. Евробюрократии выгодно продвигать вопрос вступления Киева, не учитывая интересы рядовых граждан ЕС. К этому добавляется сложное положение экономики самого Евросоюза.
Ранее с критикой выступил и председатель победившей на выборах в Чехии партии Андрей Бабиш. Он заявил, что Украина в настоящее время не готова к членству в ЕС.
Бабиш добавил, что вопрос вступления нельзя рассматривать до завершения конфликта на Украине. Говорить о членстве Киева в Евросоюзе можно будет только после урегулирования ситуации.