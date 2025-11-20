WP: США усиливают давление на Зеленского для принятия им мирных предложений

«Зеленский ослаблен коррупционным скандалом, в который оказались втянуты несколько его ближайших соратников, что в сочетании с темпами ударов ВС РФ может оставить мало вариантов, так как американские чиновники оказывают на него все большее давление, чтобы он принял соглашение», — говорится в публикации.