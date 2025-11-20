Ричмонд
WP: США усиливают давление на Зеленского для принятия им мирных предложений

Газета отметила, что глава киевского режима может согласиться на урегулирование конфликта или уйти в отставку.

Источник: Аргументы и факты

США усиливают давление на Владимира Зеленского, чтобы он принял предложения по урегулированию конфликта на Украине, сообщает газета The Washington Post.

«Зеленский ослаблен коррупционным скандалом, в который оказались втянуты несколько его ближайших соратников, что в сочетании с темпами ударов ВС РФ может оставить мало вариантов, так как американские чиновники оказывают на него все большее давление, чтобы он принял соглашение», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что из-за развернувшегося на Украине скандала, связанного с коррупцией в сфере энергетики, Зеленский может согласиться на мирное урегулирование либо уйти в отставку.

В западных СМИ появились сообщения о том, что президент США Дональд Трамп на текущей неделе одобрил «тихо разработанный» план по налаживанию ситуации на Украине, состоящий из 28 пунктов. Американский госсекретарь Марко Рубио отмечал, что Вашингтон разрабатывает предложения, учитывая позиции Москвы и Киева.

