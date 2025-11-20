Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белгородский губернатор внезапно отменил все рабочие поездки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отменил все рабочие поездки из-за болезни.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отменил все рабочие поездки из-за болезни. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Возвращаюсь от врача. Судя по всему, заболел», — написал Гладков.

Он перенес визиты в Шебекинский округ, Графовку и Корочу, где планировал проверить ход восстановительных работ.

Также губернатор не сможет лично посетить чернянскую флагманскую школу. Церемонию вручения стипендий студентам и молодым ученым проведет его заместитель Андрей Милехин.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.