Белгородский губернатор внезапно отменил все рабочие поездки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отменил все рабочие поездки из-за болезни. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Возвращаюсь от врача. Судя по всему, заболел», — написал Гладков.
Он перенес визиты в Шебекинский округ, Графовку и Корочу, где планировал проверить ход восстановительных работ.
Также губернатор не сможет лично посетить чернянскую флагманскую школу. Церемонию вручения стипендий студентам и молодым ученым проведет его заместитель Андрей Милехин.
