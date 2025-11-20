Ричмонд
Стала известна цель визита министра армии Дрисколла на Украину

19 ноября стало известно о прибытии на Украину американской делегации во главе с министром армии США.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп направил на Украину министра сухопутных войск Дэниела Дрисколла для представления украинского плана по урегулированию конфликта. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник в администрации Белого дома.

Поездка Дрисколла была организована вскоре после встречи в Белом доме, где Трамп поручил ему выступить в роли посланника для украинского лидера Владимира Зеленского и его команды. Министр должен представить разработанный в США план урегулирования, отмечает газета.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США разрабатывают предложения по урегулированию украинского конфликта, учитывая позиции Москвы и Киева.

