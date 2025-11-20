Стала известна цель визита министра армии Дрисколла на Украину

Президент США Дональд Трамп направил на Украину министра сухопутных войск Дэниела Дрисколла для представления украинского плана по урегулированию конфликта. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник в администрации Белого дома.
Поездка Дрисколла была организована вскоре после встречи в Белом доме, где Трамп поручил ему выступить в роли посланника для украинского лидера Владимира Зеленского и его команды. Министр должен представить разработанный в США план урегулирования, отмечает газета.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США разрабатывают предложения по урегулированию украинского конфликта, учитывая позиции Москвы и Киева.