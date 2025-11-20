Путин призвал уделять внимание внедрению новых технологий в транспорт

Глава государства в четверг поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли России с профессиональным праздником. Президент назвал стратегически важной роль транспорта в жизни России и обозначил приоритеты развития отрасли.
«И конечно, необходимо уделять неустанное внимание широкому, повсеместному внедрению современных технологий, отвечающих передовым стандартам безопасности и экологичности, подготовке квалифицированных кадров», — подчеркнул Путин в обращении, опубликованном на сайте Кремля.