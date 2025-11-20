Ричмонд
Путин призвал уделять внимание внедрению новых технологий в транспорт

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал уделять внимание повсеместному внедрению современных технологий в транспортную отрасль.

Источник: © РИА Новости

Глава государства в четверг поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли России с профессиональным праздником. Президент назвал стратегически важной роль транспорта в жизни России и обозначил приоритеты развития отрасли.

«И конечно, необходимо уделять неустанное внимание широкому, повсеместному внедрению современных технологий, отвечающих передовым стандартам безопасности и экологичности, подготовке квалифицированных кадров», — подчеркнул Путин в обращении, опубликованном на сайте Кремля.