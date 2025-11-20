Нарышкин заявил об «опасных метастазах» нацизма на Украине и в Европе

Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что угроза неонацизма сегодня продолжает оставаться актуальной, а также что «опасные метастазы» нацизма есть на Украине и в некоторых странах Европы.
На международном научно-практическом форуме «Без срока давности: Нюрнберг. 80 лет» он напомнил, что 80 лет назад в Нюрнберге начался военный процесс над главными нацистскими преступниками. Нарышкин подчеркнул, что Нюрнбергский трибунал был призван увенчать победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и дать правовую и моральную оценку нацистской идеологии. По его словам, трибунал эту миссию выполнил.
И сегодня, подчеркнул Нарышкин, на России как наследнице Великой Победы лежит ответственность за то, чтобы решения Нюрнбергского трибунала продолжали оставаться актуальными.
Ранее Минобороны РФ заявило о попытках ряда стран пересмотреть итоги Нюрнбергского процесса.
О частых нарушениях постановлений Нюрнбергского трибунала также заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.