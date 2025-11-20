Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарышкин заявил об «опасных метастазах» нацизма на Украине и в Европе

По словам главы СВР РФ, Россия несет ответственность за то, чтобы решения Нюрнбергского трибунала были актуальны и сегодня.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что угроза неонацизма сегодня продолжает оставаться актуальной, а также что «опасные метастазы» нацизма есть на Украине и в некоторых странах Европы.

На международном научно-практическом форуме «Без срока давности: Нюрнберг. 80 лет» он напомнил, что 80 лет назад в Нюрнберге начался военный процесс над главными нацистскими преступниками. Нарышкин подчеркнул, что Нюрнбергский трибунал был призван увенчать победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и дать правовую и моральную оценку нацистской идеологии. По его словам, трибунал эту миссию выполнил.

И сегодня, подчеркнул Нарышкин, на России как наследнице Великой Победы лежит ответственность за то, чтобы решения Нюрнбергского трибунала продолжали оставаться актуальными.

Ранее Минобороны РФ заявило о попытках ряда стран пересмотреть итоги Нюрнбергского процесса.

О частых нарушениях постановлений Нюрнбергского трибунала также заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

Узнать больше по теме
Сергей Нарышкин: биография, фото и личная жизнь государственного деятеля
Опытный экономист, государственный деятель, ученый и директор Службы внешней разведки. Биография Сергея Нарышкина поможет узнать главное о жизни политической фигуры, часто остающейся в тени, но оказывающей влияние на события мирового масштаба.
Читать дальше