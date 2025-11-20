Нарышкин заявил об «опасных метастазах» нацизма на Украине и в Европе

На международном научно-практическом форуме «Без срока давности: Нюрнберг. 80 лет» он напомнил, что 80 лет назад в Нюрнберге начался военный процесс над главными нацистскими преступниками. Нарышкин подчеркнул, что Нюрнбергский трибунал был призван увенчать победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и дать правовую и моральную оценку нацистской идеологии. По его словам, трибунал эту миссию выполнил.