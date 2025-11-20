Политолог Хитченс посоветовал всем покинуть Британию, пока не поздно

«Сегодня утром я проснулся с ещё более сильным ощущением, что те, кто может уехать, должны уехать. Я не включаю себя, потому что твёрдо верю, что, если ты едешь в чужую страну, ты должен там вносить свой вклад. А в 74 года я слишком стар для этого, поэтому должен остаться и терпеть последствия моей неспособности сделать страну лучше. Но искушение уехать было особенно сильным в последние дни», — написал Хитченс.