Британский журналист и политолог Питер Хитченс посоветовал всем скорее уезжать из Великобритании из-за того, что страна находится в ужасающей ситуации — в ней огромные проблемы с образованием, национальной обороной и миграцией, его колонку в Daily Mail перевел aif.ru.
«Сегодня утром я проснулся с ещё более сильным ощущением, что те, кто может уехать, должны уехать. Я не включаю себя, потому что твёрдо верю, что, если ты едешь в чужую страну, ты должен там вносить свой вклад. А в 74 года я слишком стар для этого, поэтому должен остаться и терпеть последствия моей неспособности сделать страну лучше. Но искушение уехать было особенно сильным в последние дни», — написал Хитченс.
По его словам, система образования в Британии полностью провалилась. Правящие партии сделали миллионы британцев непригодными для работы, уничтожив сотни хороших школ и заменив их худшей системой образования в развитом мире.
«А национальная оборона — это уродливое чудовище, наполненное огромными, но кривыми авианосцами и ракушечными атомными подводными лодками, в то время как основной флот фрегатов, эсминцев и вспомогательных кораблей в основном обездвижен и слишком ветхий, чтобы вообще двигаться», — добавил журналист.
Он также отметил чудовищную миграцию и уровень преступности в стране. Напомнил и о коррупционном конфликте на Украине, который заминается в западной прессе, а также зависимость Британии от организаций, например, ЕС. Они лишили страну права действовать, передав суверенитет иностранным организациям и договорам, а внутренние полномочия правительства — левым судам.
По словам Хитченса, есть только один конец такому беспорядку — ужасающий уровень инфляции, катастрофа, которая превратит людей в призраков.
Напомним, ранее стало известно, что британцы захотели переехать в РФ после испытания российского «Посейдона».