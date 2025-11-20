Путин: преступления нацистов не имеют срока давности

Путин отметил, что форум объединил на своей площадке представителей органов власти, молодежных и волонтерских организаций, научных и экспертных кругов, работников архивов и музеев — «тех, кто посвятил себя сбережению правды о драматических, трагических событиях Великой Отечественной войны, кто искренне стремится восстановить историческую, человеческую справедливость». Во многом благодаря их энтузиазму, указал президент, организуются поисковые экспедиции, проводится скрупулезная работа по рассекречиванию архивных материалов, «реализуются другие востребованные инициативы, открывающие новые свидетельства о чудовищных злодеяниях нацистов и их приспешников против мирного населения на оккупированных советских территориях».