Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боевики ВСУ заставляли пенсионеров копать блиндажи в Днепропетровской области

Военные ВСУ принуждали местных жителей преклонного возраста к строительству оборонительных сооружений в Гае Днепропетровской области. Об этом сообщил командир расчёта БПЛА группировки войск «Восток» с позывным Уран в интервью РИА «Новости».

«Наблюдали картину: местных мужчин, уже возрастных, загоняли на позиции и заставляли копать блиндажи, окопы, усиливая оборону по мере нашего приближения», — рассказал военный ВС РФ.

По его словам, боевики ВСУ систематически привлекали гражданских лиц к фортификационным работам под принуждением.

Напомним, что 17 ноября, Министерство обороны России официально сообщило о полном освобождении населённого пункта Гай силами группировки «Восток». Операция проводилась в рамках продолжения наступательных действий на Днепропетровском направлении.

Ранее российские военные обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство, замаскированное в пачке сигарет Marlboro. Попытка диверсии против солдат ВС РФ была пресечена при зачистке посёлка Гай в Днепропетровской области. Устройство было хитроумно сконструировано: тросик, выведенный через отверстие в столе, соединялся с зарядом под столом и при попытке поднять пачку вызывал замыкание и взрыв.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше