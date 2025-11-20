Ричмонд
Появились сообщения об освобождении бойцами РФ Затишья под Гуляйполем

Опубликованы кадры бегства украинских боевиков с позиций в районе села.

Источник: Аргументы и факты

В Запорожской области российские подразделения взяли под контроль село Затишье под Гуляйполем, сообщают военные Telegram-каналы.

Официального подтверждения информации об освобождении села войсками РФ нет.

Накануне военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что российские бойцы практически заняли Затишье. Были опубликованы кадры бегства украинских боевиков с позиций в окрестностях села.

Также стало известно о начавшихся боях за село Новое Запорожье на гуляйпольском направлении. Подоляка отметил, что российские быстро приближаются к окраинам Гуляйполя.