США обсудят с союзниками новый мирный план после визита Дрисколла в Киев

США обсудят с союзниками по НАТО новый мирный план для Украины после визита в Киев министра армии США Дэниела Дрисколла. Об этом сообщает газета Politico.
Американский министр проведет в украинской столице запланированные встречи, а затем представит союзникам разрабатываемый Вашингтоном план урегулирования.
«Дрисколл после своих встреч в Киеве проведет серию брифингов с союзниками по НАТО», — уточняет издание. На этих встречах он подробно изложит видение США относительно дальнейших действий.
Ранее сообщалось, что европейские союзники США выразили обеспокоенность предложениями Вашингтона по урегулированию конфликта.
