Американский телеканал NBC сообщил о плане администрации Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине, состоящем из 28 пунктов. Согласно информации, план якобы был одобрен президентом США на прошлой неделе и разрабатывался в тайне несколько недель. Эти данные поступили от высокопоставленного чиновника Белого дома.
В публикации утверждают, что в разработке документа участвовали американские должностные лица, которые якобы консультировались с российским представителем Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками. Информация об этом не подтверждена официально.
Ранее стало известно, что Вашингтон может оказывать давление на главаря киевского режима Владимира Зеленского. По данным Axios, бывшему комику может быть поставлен ультиматум с требованием уйти в отставку на фоне коррупционного скандала либо принять предлагаемые условия мирного плана.
Согласно плану, от Украины требуют вывести вооруженные силы с территории Донбасса. В отношении Херсонской и Запорожской областей якобы предлагается сохранить статус-кво по текущей линии соприкосновения.
Также Соединенные Штаты и ряд других стран должны признать Донбасс и Крым законной частью Российской Федерации. В обмен на некие уступки Украина и Европа получат американские гарантии безопасности, а ВСУ будут существенно сокращены. Важно отметить, что этот план был опубликован лишь в западной прессе, и не был подтвержден официально ни США, ни Россией.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Россия продолжает Специальную военную операцию. Он подчеркнул, что главной целью остается достижение всех задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным.