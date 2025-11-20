План-ультиматум одобрен лично Трампом: Зеленского хотят ткнуть носом в 28 пунктов американской инициативы

Также Соединенные Штаты и ряд других стран должны признать Донбасс и Крым законной частью Российской Федерации. В обмен на некие уступки Украина и Европа получат американские гарантии безопасности, а ВСУ будут существенно сокращены. Важно отметить, что этот план был опубликован лишь в западной прессе, и не был подтвержден официально ни США, ни Россией.