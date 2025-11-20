Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о сохраняющейся угрозе неонацизма в современном мире. Позицию он озвучил журналистам в ходе международного научно-практического форума «Без срока давности: Нюрнберг. 80 лет».
Нарышкин подчеркнул, что РФ как правопреемник страны-победительницы во Второй мировой войне несет особую ответственность за сохранение исторической памяти. По его словам, решения Нюрнбергского трибунала сохраняют свою актуальность, поскольку угроза возрождения нацистской идеологии продолжает существовать.
Глава СВР констатировал, что «опасные метастазы» этой идеологии проявляются сегодня на Украине и в ряде европейских государств. Он не уточнил конкретные страны, но отметил необходимость противодействия этим явлениям.
Прежде глава МИД России Сергей Лавров рассказал о нарушении принципа Нюрнбергского процесса. Дипломат подчеркнул, что нацизм может снова возродиться из-за действий некоторых политиков ЕС.