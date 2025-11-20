Владимир Путин заявил, что преступления нацистов не имеют срока давности

Путин напомнил, что однозначная оценка этим преступлениям была дана 80 лет назад Нюрнбергским трибуналом. Принципы и нормы, установленные этим историческим процессом, сохраняют свою актуальность и сегодня. Они помогают противостоять попыткам фальсификации исторических фактов и служат основой для адекватного ответа на современные глобальные вызовы и угрозы международной безопасности.