Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам международного научно-практического форума «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет». В обращении глава государства подчеркнул, что преступления нацистов и их пособников против мирного населения не имеют срока давности.
Путин напомнил, что однозначная оценка этим преступлениям была дана 80 лет назад Нюрнбергским трибуналом. Принципы и нормы, установленные этим историческим процессом, сохраняют свою актуальность и сегодня. Они помогают противостоять попыткам фальсификации исторических фактов и служат основой для адекватного ответа на современные глобальные вызовы и угрозы международной безопасности.
Президент отметил огромную работу активистов, которые организуют поисковые экспедиции и ведут работу по рассекречиванию архивных материалов. Благодаря их усилиям становятся доступными новые документальные свидетельства, фотографии и кадры кинохроники, запечатлевшие злодеяния на оккупированных советских территориях.
Прежде Министерство иностранных дел РФ подчеркивало, что страны коллективного Запада активно потакают опасным тенденциям, когда отказываются бороться с героизацией нацизма. В ведомстве добавили, что особенную озабоченность вызывают позиции Германии, Италии и Японии.