Путин назвал одним из приоритетов развития транспорта строительство ВСМ

Президент России обозначил приоритетные направления развития транспортной отрасли в стране.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин назвал модернизацию инфраструктуры, строительство высокоскоростной магистрали, обновление общественного транспорта одними из приоритетов развития транспорта в стране.

Также среди приоритетных направлений развития глава государства обозначил обновление морских и воздушных гаваней, создание крупных логистических узлов, обустройство трансарктического и других международных транспортных коридоров, имеющих глобальное значение.

Президент поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли России, участников ХІХ Международного форума и выставки «Транспорт России» с Днем работника транспорта. Он отметил, что транспортный комплекс играет значимую, стратегически важную роль в жизни России, а также служит достижению национальных целей развития.

Путин также подчеркнул необходимость уделять внимание широкому, повсеместному внедрению современных технологий, отвечающих передовым стандартам безопасности и экологичности, подготовке квалифицированных кадров.

Ранее сообщалось, что российский высокоскоростной поезд в будущем сделают беспилотным.

Глава государства прежде поручил правительству и РЖД сформировать модель развития сети ВСМ до 31 марта 2026 года.