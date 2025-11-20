Путин назвал одним из приоритетов развития транспорта строительство ВСМ

Президент поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли России, участников ХІХ Международного форума и выставки «Транспорт России» с Днем работника транспорта. Он отметил, что транспортный комплекс играет значимую, стратегически важную роль в жизни России, а также служит достижению национальных целей развития.