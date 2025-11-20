Ричмонд
Британии не сообщили о новом мирном плане США

Великобритания не получала информацию о новых американских предложениях по урегулированию на Украине.

Великобритания не получала информацию о новых американских предложениях по урегулированию на Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного британского дипломата.

Издание Axios ранее писало о тайных консультациях США с Россией по разработке мирного плана. Отмечается, что позиция Киева и европейских союзников по этому вопросу пока остается неизвестной.

«Лондон не был проинформирован о предложениях, несмотря на близкие отношения британского советника по национальной безопасности Джонатана Пауэлла со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом», — указывает Politico.

Ранее сообщалось, что США обсудят с союзниками по НАТО новый мирный план для Украины после визита в Киев министра армии США Дэниела Дрисколла.

