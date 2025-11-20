Ранее Мария Захарова заявила, что ситуацию на Украине нельзя называть коррупционным скандалом, поскольку там отсутствует нормальное правовое поле уже более 10−15 лет. Дипломат отметила, что Украина стала «отмывочной станцией» для колоссальных денег, которые изымались у украинского народа или поступали в виде помощи, чтобы затем возвращаться в западные банки через аффилированные счета.