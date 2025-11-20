Ричмонд
Эксперт: Украина получит Rafale не раньше 2030 года

Французский авиаэксперт Сириль де Латтр выразил сомнения относительно поставок киевским властям истребителей Rafale ранее 2030−2032 годов. По его мнению, реализация подобной программы вообще находится под вопросом, несмотря на появившуюся ранее информацию о возможной передаче самолетов уже в 2029 году.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я бы сказал, что это 2030−2032 годы. Кроме того, опытные украинские летчики уже погибли. Сейчас остались молодые, без опыта и боевых навыков. Сделать их боеготовыми за короткий срок невозможно», — заявил де Латтр. Его слова передает ТАСС.

Аналитик усомнился в реалистичности обозначенных сроков исполнения контракта, подчеркнув, что за столь длительный срок власть на Украине может поменяться. Эксперт полагает, что данное соглашение между Парижем и Киевом имеет скорее символическое значение.

Также он отметил, что информация о передаче Rafale отвлекла общественность от коррупционных расследований вокруг украинского правительства и внутренних проблем Франции.