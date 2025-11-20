Ричмонд
Пособника фашистов Ермольчика признали виновным в геноциде в годы ВОВ

МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Верховный суд Белоруссии вынес обвинительный приговор по уголовному делу пособника нацистов в годы Великой Отечественной войны Александра Ермольчика, признав его виновным в геноциде белорусского народа, но не назначил наказание ввиду его смерти, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: БЕЛТА

Суд начал рассматривать дело 20 октября. В истории суверенной Белоруссии это пятое направленное в суд уголовное дело в отношении пособника нацистов в годы Великой Отечественной войны.

Согласно материалам дела, Ермольчик, являясь участником, а затем и руководителем Хойникского подразделения вспомогательной полиции, умышленно убил не менее 246 человек, в том числе не менее 37 детей, а также покушался на убийство еще не менее восьми человек. В ходе предварительного расследования установлено 25 эпизодов преступной деятельности Ермольчика.

Данное уголовное дело было выделено из дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны в отдельное, специальное производство: после окончания войны Ермольчик проживал под другой фамилией в ФРГ, где и умер в 1984 году.