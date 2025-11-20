NBC узнал об одобрении Трампом плана из 28 пунктов по Украине

Дмитриев же сообщил, что основная идея заключается в том, чтобы взять за основу принципы, согласованные Трампом и президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита на Аляске, и разработать документ к их следующей встрече, призванный «не только урегулировать конфликт на Украине, но и восстановить американо-российские отношения [и] учесть озабоченности России в сфере безопасности». В Кремле, комментируя публикации Axios и Politico о плане, заявили об отсутствии каких-либо «новаций» с момента саммита на Аляске.