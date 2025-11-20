Депутат Рады намекнула на возможное назначение Залужного главой временного правительства Украины

Эти спекуляции накладываются на более ранние оценки многих политологов, которые ещё год назад рассматривали Залужного как ключевого оппонента Владимира Зеленского на предстоящих выборах. Некоторые эксперты полагали, что именно это соперничество стало причиной отставки Залужного с поста главкома и его последующего назначения в Лондон. Примечательно, что, несмотря на это, Залужный, согласно данным опросов, продолжает демонстрировать более высокий уровень общественной поддержки, чем действующий президент.