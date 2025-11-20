Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал двух католических священников за преступления против страны. Подробности сообщает БелТА.
На основании помилования главы государства были освобождены два католических священника, которые совершили тяжкие преступления против Беларуси. Указанное решение было принято при учете интенсификации контактов с Ватиканом и из принципов доброй воли, милосердия, объявленного в Римско-католической церкви Юбилейного года.
В сообщении пресс-службы Конференции католических епископов Беларуси, которое опубликовано на портале Римско-католической церкви, уточнили, что освобождены были отец Генрих Околотович и отец Анджей Юхневич. В Конференции выразили слова благодарности всем причастным к освобождению.