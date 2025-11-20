Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко помиловал двух католических священников за преступления против страны

Лукашенко принял решение о помиловании двух католических священников.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал двух католических священников за преступления против страны. Подробности сообщает БелТА.

На основании помилования главы государства были освобождены два католических священника, которые совершили тяжкие преступления против Беларуси. Указанное решение было принято при учете интенсификации контактов с Ватиканом и из принципов доброй воли, милосердия, объявленного в Римско-католической церкви Юбилейного года.

В сообщении пресс-службы Конференции католических епископов Беларуси, которое опубликовано на портале Римско-католической церкви, уточнили, что освобождены были отец Генрих Околотович и отец Анджей Юхневич. В Конференции выразили слова благодарности всем причастным к освобождению.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше