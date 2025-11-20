Лукашенко помиловал двух католических священников за преступления против страны

На основании помилования главы государства были освобождены два католических священника, которые совершили тяжкие преступления против Беларуси. Указанное решение было принято при учете интенсификации контактов с Ватиканом и из принципов доброй воли, милосердия, объявленного в Римско-католической церкви Юбилейного года.