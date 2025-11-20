Глава Airbus Оберман призвал разместить в Европе ядерное оружие

Председатель совета директоров Airbus Рене Оберман заявил о необходимости для европейских стран развивать собственный потенциал тактического ядерного сдерживания. Такое предложение он озвучил на Берлинской конференции по безопасности.
По его словам, ахиллесовой пятой для европейских стран якобы стало размещение российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» в Калининградской области «прямо перед дверью» в ЕС, а также наличие таких систем у Белоруссии.
Оберман предложил Германии, Франции, Великобритании и другим заинтересованным государствам Европейского союза договориться о единой поэтапной программе ядерного сдерживания, в том числе на тактическом уровне. «Я думаю, это станет весомым признаком сдерживания», — приводит его слова Reuters.
Ранее политики Франции подвергли критике идеи французского лидера Эммануэля Макрона о ядерном оружии для защиты Европейского союза. Его обвинили в отказе от суверенитета и создании угрозы для безопасности страны.