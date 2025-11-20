Ричмонд
«Европейское село» в деле: Правительство Молдовы закрывает еще пять школ — в одной из них недавно отремонтировали спортзал

Люди категорически против закрытия школ в районе.

Источник: Комсомольская правда

Во Флорештском районе планируют закрыть 5 школ. В одной из них только недавно отремонтировали спортзал по проекту Европейское село. Родители категорически против.

4 ноября начальница управления образования Пантаз без предупреждения объявила о ликвидации гимназии и переводе детей во Флорешты, в лицей имени Чехова — без обсуждения с родителями, сообщает Канал5.

Статус «малой школы» отняли в марте 2024-го без уведомления, заседания, где якобы приняли решение, не было, а в январской повестке такого пункта нет.

По закону «малая школа» не ликвидируется, если в радиусе 25 км нет другой школы с тем же языком обучения. До Флорешт 25 км, рядом нет русскоязычных школ, а ещё планируют закрыть четыре учебных заведения.

Родители требуют оставить детей дома: ездить 25 км в одну сторону — слишком далеко, особенно для начальных классов. Дети из села Майское встанут в шесть утра, дорога почти час, после уроков будут ждать автобус до трёх. Есть дети с инвалидностью — родители не смогут ежедневно возить их.

В школе сделали ремонт спортзала и санитарного блока по европейским стандартам; столовая соответствует требованиям ANSA.

Учителей обвиняли в недостатке квалификации, но документы подтверждают высшее образование и педагогические степени, выпускники стали профессионалами в разных сферах.

Пантаз утверждала, что «в Чехове лучше условия», но сам лицей планируют ликвидировать или объединить.

Родители требуют оставить детей учиться дома, а чиновников призывают подумать о безопасности и будущем детей.

Сейчас в гимназии 39 учеников, на следующий год — 6 первоклассников. Несмотря на это, в отчёте заявлено, что «будущего нет».