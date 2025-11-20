«Европейское село» в деле: Правительство Молдовы закрывает еще пять школ — в одной из них недавно отремонтировали спортзал

Родители требуют оставить детей дома: ездить 25 км в одну сторону — слишком далеко, особенно для начальных классов. Дети из села Майское встанут в шесть утра, дорога почти час, после уроков будут ждать автобус до трёх. Есть дети с инвалидностью — родители не смогут ежедневно возить их.