Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кандидатуру Алексея Орлова выдвинули на пост главы Екатеринбурга

На пост мэра Екатеринбурга предложили Алексея Орлова.

Источник: Комсомольская правда

«Единая Россия» предложила кандидатуру действующего главы Екатеринбурга Алексея Орлова для назначения на новый срок. Решение было поддержано на заседании президиума регионального отделения партии. Об этом сообщили в мэрии.

— Решение уже направили на согласование в Президиум Генерального Совета партии. После кандидатуру рассмотрят на конкурсной комиссии, — уточнили в мэрии.

Напомним, что процедура избрания мэра изменилась. Согласно новому закону, кандидатов могут предлагать политические партии, Общественная палата региона, Совет муниципальных образований и ассоциация сити-менеджеров.

После одобрения конкурсной комиссией губернатор Свердловской области Денис Паслер отберет не менее двух кандидатов. Их имена будут вынесены на голосование депутатов Екатеринбургской городской Думы, которые и примут окончательное решение о том, кто возглавит город.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше