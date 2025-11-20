Кандидатуру Алексея Орлова выдвинули на пост главы Екатеринбурга

«Единая Россия» предложила кандидатуру действующего главы Екатеринбурга Алексея Орлова для назначения на новый срок. Решение было поддержано на заседании президиума регионального отделения партии. Об этом сообщили в мэрии.
— Решение уже направили на согласование в Президиум Генерального Совета партии. После кандидатуру рассмотрят на конкурсной комиссии, — уточнили в мэрии.
Напомним, что процедура избрания мэра изменилась. Согласно новому закону, кандидатов могут предлагать политические партии, Общественная палата региона, Совет муниципальных образований и ассоциация сити-менеджеров.
После одобрения конкурсной комиссией губернатор Свердловской области Денис Паслер отберет не менее двух кандидатов. Их имена будут вынесены на голосование депутатов Екатеринбургской городской Думы, которые и примут окончательное решение о том, кто возглавит город.