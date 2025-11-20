Каллас сделала заявление о плане США по конфликту на Украине

«Конечно, сейчас мы обсудим последние новости (мирный план). То, за что мы, европейцы, всегда выступали — это прочный и справедливый мир, и мы приветствуем любые усилия, направленные на достижение этой цели. Конечно, для того, чтобы любой план сработал, в нем должны участвовать украинцы и европейцы», — сказала она журналистам.