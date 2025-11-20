Как план Трампа по Украине оценили на Западе и на Украине

По информации Politico, «Британия и большинство европейских стран» не согласны с планом Трампа, но не потому, что они возражают против урегулирования конфликта. Основная причина недовольства — опасения, что Кремль, если ему предоставить «большую часть того, что он хочет», затем «вернется за добавкой» и инициирует еще «одно вторжение на Украину». Авторы Politico считают, что «условий плана достаточно, чтобы сделать опасность реальной».