Как план Трампа по Украине оценили на Западе и на Украине

Что известно о плане
Вариант перемирия Вашингтона подразумевает, что Украина должна согласиться на территориальные потери — часть занятых Россией регионов придется отдать. В документе также говорится, что Киев обязан на 50% сократить численность вооруженных сил, отказаться от размещения иностранных войск на своей территории и никогда не включать в арсенал армии ракеты большой дальности, пишет «Интерфакс».
Кроме того, США предлагают Украине на законодательном уровне закрепить за русским языком статус государственного и отложить вступление в НАТО на несколько лет. Вашингтон также настаивает на прекращении военной поддержки Киева.
В работе над планом, по информации NBC, были задействованы:
- спецпосланник президента США Стив Уиткофф;
- вице-президент Джей Ди Вэнс;
- госсекретарь Марко Рубио;
- зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Анонимный чиновник рассказал телеканалу, что предложения Вашингтона включают гарантии безопасности обеим сторонам. Источник NBC уточнил, что в плане учитываются пожелания и нужды Украины, но представителей Киева не привлекали к разработке документа. Он добавил, что пока план сторонам не представляли в готовом виде — Киев только «проинформировали в общих чертах».
Реакция Украины и Европы
The Telegraph сообщила, что на Украине разработанный вариант мирного урегулирования Белого дома отклонили. Тогда США усилили давление — на фоне скандала, разгоревшегося из-за финансовых махинаций соратников Владимира Зеленского, Вашингтон потребовал от украинцев согласиться на предлагаемые условия.
Издание уточнило, что встреча Зеленского и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Турции, намеченная на 19 ноября, не состоялась.
Портал Axios предположил, что переговоры сорвались из-за стремления Зеленского внести изменения в повестку встречи — вместо того, чтобы обсуждать американский вариант плана урегулирования конфликта, украинский президент хотел представить свои предложения, уже согласованные с европейскими лидерами. Издание отметило, что «европейский» план не учитывает интересов Кремля.
The Telegraph сообщила, что Киев протестует против части плана США о территориальных уступках. Источник британской газеты рассказал, что Вашингтон предложил Украине не отдать, а сдать в аренду территории Донбасса. Москва будет платить за контроль над регионом, но и этот вариант не устраивает украинские власти.
По информации Politico, «Британия и большинство европейских стран» не согласны с планом Трампа, но не потому, что они возражают против урегулирования конфликта. Основная причина недовольства — опасения, что Кремль, если ему предоставить «большую часть того, что он хочет», затем «вернется за добавкой» и инициирует еще «одно вторжение на Украину». Авторы Politico считают, что «условий плана достаточно, чтобы сделать опасность реальной».