Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как план Трампа по Украине оценили на Западе и на Украине

План Белого дома по урегулированию конфликта на Украине вызвал интерес СМИ и политиков. Как предложения американского президента Дональда Трампа и его команды по разрешению украинского кризиса оценили в Европе и на Украине, рассказал «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Что известно о плане

Вариант перемирия Вашингтона подразумевает, что Украина должна согласиться на территориальные потери — часть занятых Россией регионов придется отдать. В документе также говорится, что Киев обязан на 50% сократить численность вооруженных сил, отказаться от размещения иностранных войск на своей территории и никогда не включать в арсенал армии ракеты большой дальности, пишет «Интерфакс».

Кроме того, США предлагают Украине на законодательном уровне закрепить за русским языком статус государственного и отложить вступление в НАТО на несколько лет. Вашингтон также настаивает на прекращении военной поддержки Киева.

В работе над планом, по информации NBC, были задействованы:

Анонимный чиновник рассказал телеканалу, что предложения Вашингтона включают гарантии безопасности обеим сторонам. Источник NBC уточнил, что в плане учитываются пожелания и нужды Украины, но представителей Киева не привлекали к разработке документа. Он добавил, что пока план сторонам не представляли в готовом виде — Киев только «проинформировали в общих чертах».

Реакция Украины и Европы

The Telegraph сообщила, что на Украине разработанный вариант мирного урегулирования Белого дома отклонили. Тогда США усилили давление — на фоне скандала, разгоревшегося из-за финансовых махинаций соратников Владимира Зеленского, Вашингтон потребовал от украинцев согласиться на предлагаемые условия.

Издание уточнило, что встреча Зеленского и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Турции, намеченная на 19 ноября, не состоялась.

Портал Axios предположил, что переговоры сорвались из-за стремления Зеленского внести изменения в повестку встречи — вместо того, чтобы обсуждать американский вариант плана урегулирования конфликта, украинский президент хотел представить свои предложения, уже согласованные с европейскими лидерами. Издание отметило, что «европейский» план не учитывает интересов Кремля.

The Telegraph сообщила, что Киев протестует против части плана США о территориальных уступках. Источник британской газеты рассказал, что Вашингтон предложил Украине не отдать, а сдать в аренду территории Донбасса. Москва будет платить за контроль над регионом, но и этот вариант не устраивает украинские власти.

По информации Politico, «Британия и большинство европейских стран» не согласны с планом Трампа, но не потому, что они возражают против урегулирования конфликта. Основная причина недовольства — опасения, что Кремль, если ему предоставить «большую часть того, что он хочет», затем «вернется за добавкой» и инициирует еще «одно вторжение на Украину». Авторы Politico считают, что «условий плана достаточно, чтобы сделать опасность реальной».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше