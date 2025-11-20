Калининградскую область посетил полпред президента РФ в СЗФО Игорь Руденя

Полпред президента РФ в СЗФО Игорь Руденя приехал в Калининградскую область, чтобы обсудить проекты развития региона. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор Алексей Беспрозванных.
Вместе они посетили Янтарный комбинат и поздравили сотрудников с рекордным уровнем добычи камня — 712 тонн с начала 2025-го. Кроме того, Игорь Руденя принял участие в представлении проекта бюджета на ближайшие три года перед областным парламентом.
На Октябрьском острове полномочному представителю показали новые образовательные объекты: «Поговорили со студентами и педагогами филиала ЦМШ-Академии исполнительских искусств “Балтийский”, Московской государственной академии хореографии и филиала РГИСИ — Балтийской Высшей школы музыкального и театрального искусства».
В сентябре Владимир Путин назначил губернатора Тверской области Игоря Руденю полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.