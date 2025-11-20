Глава МИД Швеции пожаловался на высокие расходы на поддержку Украины

Об этом 20 ноября заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.
«Несколько стран тянут все бремя [поддержки Украины]. Это несправедливо и несостоятельно в долгосрочной перспективе», — сказала она в интервью газете Politico.
