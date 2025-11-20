Ричмонд
Глава МИД Швеции пожаловался на высокие расходы на поддержку Украины

Скандинавские страны больше всех на поддержку Украины среди членов НАТО, в долгосрочной перспективе такая система не может быть устойчивой из-за ее несправедливости.

Об этом 20 ноября заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

«Несколько стран тянут все бремя [поддержки Украины]. Это несправедливо и несостоятельно в долгосрочной перспективе», — сказала она в интервью газете Politico.

