Источник: Турция рассчитывает на поддержку Запада по переговорам по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду в Анкаре переговоры с Владимиром Зеленским, по итогам которых призвал возобновить стамбульский переговорный процесс, подчеркнув важность работы с РФ и США по урегулированию украинского конфликта.
«Мы ожидаем, что наши западные партнеры также поддержат наши инициативы по возобновлению переговорного процесса, который положит конец конфликту и будет способствовать устойчивому прекращению огня», — заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос РИА Новости о том, поддерживает ли Запад, в частности ЕС, усилия Анкары по возобновлению переговоров.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что российско-украинский конфликт приблизился к этапу приостановки, и не исключил возможности нового раунда переговоров.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.