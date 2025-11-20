«В кадровом списке 16 человек». Лукашенко проводит кадровый день в четверг 20 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит кадровый день 20 ноября, который коснется 16 чиновников. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
В телеграм-канале обратили внимание, что сегодня тот самый день, который вызывает больше всего и внимания, и вопросов.
«Во Дворце — кадры», — уточнили в сообщении.
В кадровом списке 16 человек, из которых десять — во Дворце Независимости. В телеграм-канале уточнили, что это именно те, кто был приглашен лично на кадровый день. У остальных — назначение и согласование в рабочем порядке.
