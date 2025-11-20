Ричмонд
«В кадровом списке 16 человек». Лукашенко проводит кадровый день в четверг 20 ноября

Лукашенко проводит кадровый день 20 ноября, который коснется 16 чиновников.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит кадровый день 20 ноября, который коснется 16 чиновников. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

В телеграм-канале обратили внимание, что сегодня тот самый день, который вызывает больше всего и внимания, и вопросов.

«Во Дворце — кадры», — уточнили в сообщении.

В кадровом списке 16 человек, из которых десять — во Дворце Независимости. В телеграм-канале уточнили, что это именно те, кто был приглашен лично на кадровый день. У остальных — назначение и согласование в рабочем порядке.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал двух католических священников за преступления против страны.

Тем временем Лукашенко обратился к Патриарху Кириллу, сказав про голос православной церкви.

Кроме того, адвокат сказала белорусам, как избежать оплаты за коммуналку по полному тарифу: «Есть один нюанс».

