Орбан призвал ЕС прекратить финансирование «военной мафии» на Украине

«Вот что нас ждет, если мы выберем этот путь. Так что давайте выберем здравый смысл. Давайте прекратим финансировать войну, в которой невозможно победить, вместе с коррумпированной украинской военной мафией и сосредоточим наши силы на установлении мира. Пришло время выйти из этого брюссельского тупика», — заключил Орбан.