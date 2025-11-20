Орбан призвал ЕС прекратить финансирование «военной мафии» на Украине

«135 млрд евро. Именно столько денег глава брюссельской бюрократии председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет наскрести для Украины. Это цена продолжения войны. У председателя есть одна проблема: у нее нет этих денег», — написал Орбан в X.
По его словам, в отсутствие своих средств Еврокомиссия предлагает следующий план, предусматривающий три варианта действий: либо выделять деньги Украине из своих бюджетов, либо брать совместный кредит, либо использовать замороженные российские активы.
«Удобное решение, но его последствия невозможно предвидеть», — заявил премьер по поводу последнего варианта.
Он убежден, что экспроприация российских активов повлечет за собой «длительные судебные разбирательства, поток судебных исков и крах евро».
«Вот что нас ждет, если мы выберем этот путь. Так что давайте выберем здравый смысл. Давайте прекратим финансировать войну, в которой невозможно победить, вместе с коррумпированной украинской военной мафией и сосредоточим наши силы на установлении мира. Пришло время выйти из этого брюссельского тупика», — заключил Орбан.