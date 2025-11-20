Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан призвал ЕС прекратить финансирование «военной мафии» на Украине

БУДАПЕШТ, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден, что Евросоюз должен прекратить финансировать военные действия на Украине, а также «украинскую военную мафию». В преддверии заседания Совета ЕС по иностранным делам глава венгерского правительства заявил, что европейским странам «пора выйти из тупика», в который их завела политика Брюсселя.

Источник: Reuters

«135 млрд евро. Именно столько денег глава брюссельской бюрократии председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет наскрести для Украины. Это цена продолжения войны. У председателя есть одна проблема: у нее нет этих денег», — написал Орбан в X.

По его словам, в отсутствие своих средств Еврокомиссия предлагает следующий план, предусматривающий три варианта действий: либо выделять деньги Украине из своих бюджетов, либо брать совместный кредит, либо использовать замороженные российские активы.

«Удобное решение, но его последствия невозможно предвидеть», — заявил премьер по поводу последнего варианта.

Он убежден, что экспроприация российских активов повлечет за собой «длительные судебные разбирательства, поток судебных исков и крах евро».

«Вот что нас ждет, если мы выберем этот путь. Так что давайте выберем здравый смысл. Давайте прекратим финансировать войну, в которой невозможно победить, вместе с коррумпированной украинской военной мафией и сосредоточим наши силы на установлении мира. Пришло время выйти из этого брюссельского тупика», — заключил Орбан.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше