Верховный суд ликвидировал «Партию роста»

Формальной причиной стало неисполнение одного из требований закона о политических партиях, а именно — наличия отделений не менее чем в 45 регионах России.
«На день подачи иска региональные отделения партии действовали лишь в 43 субъектах, что является основанием для ее ликвидации», — пояснили в Верховном суде.
Представители «Партии роста» возражений не высказали. Напомним, иск Минюста поступил в Верховный суд 3 октября этого года. А ранее — в апреле — «Партия роста» провела совместный съезд с партией «Новые люди», где было объявлено об объединении двух политических сил.
Таким образом, в России осталось 20 действующих партий, которые имеют право участвовать в выборах.