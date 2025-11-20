Трамп подписал закон, который позволит опубликовать материалы по делу Эпштейна

В середине ноября опрос американцев показал, что рейтинг популярности Трампа снизился до 38% — это самый низкий показатель с момента его возвращения в Белый дом. ~Респонденты отметили, что это в том числе связано с делом Эпштейна~, потому что они недовольны тем, как власти проводят разбирательство, подозревая, что администрация пытается скрыть информацию о известных клиентах финансиста. Reuters также выяснил, что весь инцидент сильно повлиял на рейтинг Трампа.