Польша выделит $100 млн на закупку американского оружия для Украины

БРЮССЕЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Польши выделят до конца 2025 года $100 млн на программу PURL, предполагающую закупки американского оружия за счет средств стран Евросоюза. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел республики Радослав Сикорский перед заседанием глав МИД стран ЕС.

Источник: РИА "Новости"

«Я также собираюсь еще до конца года перечислить из бюджета МИД $100 млн на военную помощь для Украины в рамках программы PURL, из средств которой мы (имеются в виду страны ЕС — прим. ТАСС) закупаем американское оружие», — сказал Сикорский.

В июле президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и европейские страны достигли договоренности о новой схеме оказания военной помощи Украине: поставки американских вооружений будут оплачиваться европейскими союзниками по НАТО.

