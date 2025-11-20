Польша выделит $100 млн на закупку американского оружия для Украины

В июле президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и европейские страны достигли договоренности о новой схеме оказания военной помощи Украине: поставки американских вооружений будут оплачиваться европейскими союзниками по НАТО.
