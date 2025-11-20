Депутаты решили закрепить православные кресты на гербе России

В Госдуму внесен законопроект, дополняющий официальное описание Государственного герба России, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max. Поправки закрепят наличие на гербе крестов над коронами и державой.
«Подготовили и внесли с коллегами законодательную инициативу, дополняющую официальное описание Государственного герба Российской Федерации, закрепив в нем наличие крестов над коронами и державой», — написал он в своем канале в Max.
Он подчеркнул, что власти должны «сделать все, чтобы не допустить искажения символов нашей государственности» и защиты национальной идентичности.
Описание государственного герба России закреплено в Федеральном законе от
В мае Кремль вернул на свою эмблему изображение православных крестов вместо ромбов на коронах двуглавых орлов. «Крестопад» упомянул на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) режиссер Никита Михалков. Он назвал версию без крестов «цыпленком табака».
В РПЦ также назвали недопустимым изображение куполов православных церквей без крестов на логотипах российских субъектов. В начале апреля руководитель правового управления Московской патриархии Русской православной церкви игумения Ксения Чернега, выступая в Госдуме, предложила внести в законодательство запрет изображения объектов религиозного почитания без религиозной символики.
В том же месяце кресты вернули на эмблему Министерства спорта по поручению главы ведомства Михаила Дегтярева. Он рассказывал, что начал изучать символику министерства, а на одном из логотипов Минспорта «вместо крестов — ромбики». «Когда это появилось, кто это сделал, кто это просмотрел — не могу сказать», — пояснял министр.
Похожая ситуация произошла в 2023 году, когда Банк России представил новую банкноту номиналом 1 тыс. руб. с изображением построенной в XVII веке Дворцовой церкви в Казанском кремле, здание на купюре фигурировало без креста. Сейчас там расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Здание не используется как храм, крест с него сняли еще в советское время. Сенатор Андрей Клишас раскритиковал изображение и счел, что «храм без креста напоминает нам о мрачном периоде богоборчества». ЦБ остановил выпуск банкноты спустя два дня.