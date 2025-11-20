В Каракасе опровергли слухи о готовности Мадуро покинуть свой пост

По словам министра, заявление о том, что Николас Мадуро пообещал американцам покинуть пост президента через два года является ложью. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на EFE.
О том, что власти Венесуэлы заявили США о готовности Мадуро уйти после переходного периода в 2−3 года, писала на этой неделе The New York Times. Однако в Белом доме не хотят ждать. Там сообщили, что любая отсрочка передачи власти для них неприемлема.
По данным NYT, Трамп одобрил план ЦРУ по проведению в Венесуэле тайных операций. Их цель — «подготовить поле боя для дальнейших действий». При этом суть операций и даты их проведения не уточнялись.
Трамп еще не определился с общей стратегией по Венесуэле и публично назвал лишь одну цель — остановить наркопоток из региона. По информации NYT, военные и ЦРУ разработали для него несколько сценариев на случай непредвиденных ситуаций.