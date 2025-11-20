Ричмонд
В Каракасе опровергли слухи о готовности Мадуро покинуть свой пост

Глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил, что слухи о переговорах по политическим изменениям в стране не соответствуют действительности.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По словам министра, заявление о том, что Николас Мадуро пообещал американцам покинуть пост президента через два года является ложью. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на EFE.

О том, что власти Венесуэлы заявили США о готовности Мадуро уйти после переходного периода в 2−3 года, писала на этой неделе The New York Times. Однако в Белом доме не хотят ждать. Там сообщили, что любая отсрочка передачи власти для них неприемлема.

По данным NYT, Трамп одобрил план ЦРУ по проведению в Венесуэле тайных операций. Их цель — «подготовить поле боя для дальнейших действий». При этом суть операций и даты их проведения не уточнялись.

Трамп еще не определился с общей стратегией по Венесуэле и публично назвал лишь одну цель — остановить наркопоток из региона. По информации NYT, военные и ЦРУ разработали для него несколько сценариев на случай непредвиденных ситуаций.

Ранее Южное командование ВС США сообщило, что в воды Карибского моря вошла ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford. Глава командования объяснил это необходимостью укрепления безопасности Западного полушария.

