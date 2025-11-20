В Каракасе опровергли слухи о готовности Мадуро покинуть свой пост

О том, что власти Венесуэлы заявили США о готовности Мадуро уйти после переходного периода в 2−3 года, писала на этой неделе The New York Times. Однако в Белом доме не хотят ждать. Там сообщили, что любая отсрочка передачи власти для них неприемлема.