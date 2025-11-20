Ричмонд
Захарова раскрыла планы НАТО на Балтийское море

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. НАТО не скрывает планов превратить Балтийское море во внутреннюю акваторию, изолировав РФ, но им не суждено сбыться, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«В НАТО давно мечтают превратить Балтийское море в свою внутреннюю акваторию, полностью изолировав Россию. Особо этих планов и не скрывают», — сказала она.

Однако этим планам не суждено сбыться, отметила Захарова.

«Россия была и будет оставаться полноправным участником балтийского сообщества», — добавила она.

