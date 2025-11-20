Захарова раскрыла планы НАТО на Балтийское море

«В НАТО давно мечтают превратить Балтийское море в свою внутреннюю акваторию, полностью изолировав Россию. Особо этих планов и не скрывают», — сказала она.
Однако этим планам не суждено сбыться, отметила Захарова.
«Россия была и будет оставаться полноправным участником балтийского сообщества», — добавила она.
