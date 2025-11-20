Штаб обороны Франции призвал готовиться «терять детей» в войне с Россией

Российские власти отвергают возможность нападения на страны НАТО. Как рассказал два года назад президент Владимир Путин, у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами НАТО. «С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — объяснил он.