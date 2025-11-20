Ричмонд
СМИ раскрыли, что Киев может сделать из-за плана США по конфликту

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. План США по урегулированию конфликта на Украине, вероятно, столкнется с жестким сопротивлением в Киеве и Европе, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на европейского чиновника.

Источник: Reuters

Ранее телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации сообщал, что спецпосланник США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер участвовали в разработке нового плана США по урегулированию на Украине.

«Этот проект, …вероятно, столкнется с жестким сопротивлением в Киеве и европейских правительствах», — говорится в публикации издания со ссылкой на европейское официальное лицо.

Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят «тайные консультации» с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор «никаких новаций по теме не было».

По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.

