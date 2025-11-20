Axios: Трампа не пригласили на похороны экс-вице-президента США Чейни

Отмечается, что это может быть связано с предыдущими высказываниями Трампа в адрес республиканки Лиз Чейни, дочери Дика Чейни, которая в 2017—2023 годах была членом Палаты представителей Конгресса США от штата Вайоминг. Трамп назвал ее «радикально настроенным ястребом войны» за поддержку кандидатуры Камалы Харрис на выборах в 2024 году, а также задался вопросом, как бы она себя повела, если бы на нее было «направлено ружье».