Axios: Трампа не пригласили на похороны экс-вице-президента США Чейни

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пропустит похороны Дика Чейни, занимавшего пост вице-президента США в администрации Джорджа Буша — младшего. Как сообщил портал Axios со ссылкой на источник, американский лидер не получил приглашение на похороны, которые пройдут 20 ноября.

Источник: Reuters

По его информации, действующие президенты США обычно присутствуют на похоронах бывших глав государства и вице-президентов, однако американского лидера могли не пригласить на церемонию прощания из-за испорченных отношений с семьей Чейни.

Отмечается, что это может быть связано с предыдущими высказываниями Трампа в адрес республиканки Лиз Чейни, дочери Дика Чейни, которая в 2017—2023 годах была членом Палаты представителей Конгресса США от штата Вайоминг. Трамп назвал ее «радикально настроенным ястребом войны» за поддержку кандидатуры Камалы Харрис на выборах в 2024 году, а также задался вопросом, как бы она себя повела, если бы на нее было «направлено ружье».

4 ноября Дик Чейни умер на 85-м году жизни от сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений после пневмонии. В 2012 году он перенес операцию по пересадке сердца. У политика остались супруга, дочери Лиз и Мэри Чейни и семь внуков.

