Посол РФ: Молдавия не представила доказательства пролета российского БПЛА

«Нет никаких подтверждений того, что дрон, который якобы пролетел над территорией Молдавии, был российского производства. И тем более нет никаких подтверждений того, что это якобы было преднамеренное действие. Поэтому такого рода протесты вызывают у нас откровенное недоумение», — сказал дипломат.
