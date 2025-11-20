Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 20 ноября, во время кадрового дня Лукашенко произвел назначения в МАРТ, вузах, дипкорпусе и в районах. Подробности передает БелТА.
Президент Беларуси согласовал назначение на пост первого заместителя главы МАРТ Наталью Василевскую. На названную должность она переходить с должности заместителя главы Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Кроме того, на должность заместителя главы МАРТ был согласован Олег Дикун. Ранее он занимал должность заместителя директора «ЗАО “Горизонт-Белинвест-Девелопер”.
Кроме того, глава государства назначил ректором Белорусского государственного технологического университета Сергея Касперовича. До этого назначения он был ректором Брестского государственного технического университета. На должность ректора Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова был согласован Юрий Машин. Ранее он занимал должность Белорусско-Российского университета.
Во время кадрового дня президент Беларуси согласовал назначение новых председателей райисполкомов. Так, председателем Ушачского райисполкома был назначен Сергей Шамович. Ранее он работал директором Поставского государственного колледжа.
Главой Шумилинского райисполкома назначен Николай Будневич, ранее занимавший должность председателя Шумилинского районного Совета депутатов. Председателем Воложинского райисполкома стал Виталий Бычковский. До этого он работал первым заместителем председателя — начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию Столбцовского райисполкома.
Глава государства согласовал назначение председателя Краснопольского райисполкома. Им стал Александр Ефимчиков, который ранее занимал должность директора ОАО «Маслаки». Новым главой Осиповичского районного исполкома был назначен Геворг Мелконян. Председателем Хотимского района стал Александр Диваков.
Также во время кадрового дня у главы государства был назначен новый глава Государственного комитета по науке и технологиям. Им стал Денис Коржицкий.
Александр Лукашенко согласовал назначения руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси, передает телеграм-канал «Пул Первого».
Чрезвычайным и Полномочным послом Беларуси в Эфиопии по совместительству был назначен Дмитрий Красовский. Послом в Черногории по совместительству стал Сергей Малиновский. Генеральным консулом Беларуси в Шанхае был назначен Александр Шевченко. Вместе с тем генеральным консулом в Алматы стал Денис Мелешкин.