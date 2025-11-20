Лукашенко произвел назначения в МАРТ, вузах, дипкорпусе и в районах

Чрезвычайным и Полномочным послом Беларуси в Эфиопии по совместительству был назначен Дмитрий Красовский. Послом в Черногории по совместительству стал Сергей Малиновский. Генеральным консулом Беларуси в Шанхае был назначен Александр Шевченко. Вместе с тем генеральным консулом в Алматы стал Денис Мелешкин.