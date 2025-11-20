Трамп: США займутся мирным урегулированием в Судане по просьбе Эр-Рияда

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой движения «Силы быстрого реагирования» (СБР) Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценкам экспертов, погибли не менее 40 тысяч человек, около 12 млн суданцев были вынуждены покинуть свои дома, многие из них оказались на грани голода. В настоящее время наиболее сложная обстановка наблюдается в регионах Дарфур и Кордофан, которые по большей части контролируются СБР.