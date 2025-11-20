Молдова изучит опыт Евросоюза в борьбе с «зарплатами в конвертах»

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Государственная инспекция труда (ГИТ) Молдовы расширит свои возможности по применению трудовых норм в соответствии с практикой Европейского союза в рамках совместных проектов. Как сообщила главный инспектор ГИТ Кристина Крецу, одним из важных аспектов этих инициатив является борьба с незадекларированной работой, сообщает портал noi.md.
В рамках совместного проекта с ведомствами ЕС представители ГИТ Молдовы в ближайшее время проведут ознакомительные поездки в Испанию для изучения передового европейского опыта в области инспекции труда. Инициатива направлена на укрепление способности ведомства осуществлять более эффективный контроль за трудом в соответствии с европейскими стандартами и практикой.
«Мы улучшим цифровую систему в рамках Цифровой инспекции труда. Вся программа направлена на помощь работникам: на продвижение достойного труда в Республике Молдова с соблюдением прав работников, формальной занятости, которая действительно способствует производительности труда, и на содействие процветанию бизнеса», — отметила министр труда и социальной защиты Наталья Плугару.
Предполагается, что данная инициатива послужит также повышению общественного доверия и сотрудничества с работодателями и работниками.
Проект финансируется Европейским союзом, его бюджет составляет 1,5 миллиона евро сроком на 30 месяцев. Инициатива реализуется Госинспекция труда Молдовы в партнерстве с ведомствами по инспекции труда и социального обеспечения Испании и Словакии.
В министерстве отметили, что в период с 2022 по 2023 годы Госинспекция труда прошла через процесс глубокой модернизации. Благодаря этому количество выявленных случаев недекларируемой трудовой деятельности значительно возросло: с 80 случаев в 2021 году до 3100 в 2024 году и 5200 в период с января по август 2025 года, при уровне легализации около 90%. Это привело к увеличению выплат по социальным взносам на 9% за последние четыре года.