Молдова изучит опыт Евросоюза в борьбе с «зарплатами в конвертах»

В министерстве отметили, что в период с 2022 по 2023 годы Госинспекция труда прошла через процесс глубокой модернизации. Благодаря этому количество выявленных случаев недекларируемой трудовой деятельности значительно возросло: с 80 случаев в 2021 году до 3100 в 2024 году и 5200 в период с января по август 2025 года, при уровне легализации около 90%. Это привело к увеличению выплат по социальным взносам на 9% за последние четыре года.