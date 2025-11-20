PAP: Польша направит 10 тыс. солдат для охраны критически важной инфраструктуры

Как уточнил Косиняк-Камыш, речь идет не только о защите критической инфраструктуры, но и о совместном патрулировании и взаимодействии всех государственных служб. Целью этих мероприятий является противодействие актам диверсии и повышение уровня безопасности польских граждан. По его словам, это одна из крупнейших операций, которые когда-либо проводились в Польше.