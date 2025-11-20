PAP: Польша направит 10 тыс. солдат для охраны критически важной инфраструктуры

Операция под названием «Горизонт» охватит всю страну и начнет действовать с пятницы и до следующего уведомления. Она призвана предотвратить акты саботажа и диверсии, говорится в статье.
Как уточнил Косиняк-Камыш, речь идет не только о защите критической инфраструктуры, но и о совместном патрулировании и взаимодействии всех государственных служб. Целью этих мероприятий является противодействие актам диверсии и повышение уровня безопасности польских граждан. По его словам, это одна из крупнейших операций, которые когда-либо проводились в Польше.
Глава МВД Польши Марчин Кервиньский считает, что наступило время, которое нельзя назвать ни временем войны, ни временем мира. Поэтому «в эпоху гибридных угроз» необходимо объединить усилия всех государственных служб, добавил он. По его словам, сотрудники охраны железных дорог, полицейские и солдаты будут вместе создавать группы для обеспечения безопасности стратегически важных объектов и польских граждан.
«Командовать операцией будет генерал Мацей Клиш, оперативный командующий вооруженными силами, хорошо зарекомендовавший себя в подобного рода операциях», — сказал Кукула.
Они должны будут «следить за ближайшим окружением» и через специальное приложение, которое будет разработано для этих целей, сообщать о различных подозрительных ситуациях. Запуск приложения в тестовом режиме запланирован к началу декабря, финальная версия выйдет к середине декабря. С помощью приложения можно будет указать точное место происшествия, загрузить данные геолокации и сделать снимок.