Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

PAP: Польша направит 10 тыс. солдат для охраны критически важной инфраструктуры

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в среду заявил, что после взрыва на железной дороге в прошлые выходные, в котором Варшава обвиняет Москву, Польша направит 10 тыс. солдат для защиты критически важной инфраструктуры, включая железнодорожные пути. Об этом сообщает польское информационное агентство Polska Agencja Prasowa.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Операция под названием «Горизонт» охватит всю страну и начнет действовать с пятницы и до следующего уведомления. Она призвана предотвратить акты саботажа и диверсии, говорится в статье.

Операция будет проводиться вблизи линий связи, аэропортов, железнодорожных путей и других объектов критической инфраструктуры. Их определят командование Вооруженных Сил, Служба военной контрразведки, Агентство внутренней безопасности и полиция.

Как уточнил Косиняк-Камыш, речь идет не только о защите критической инфраструктуры, но и о совместном патрулировании и взаимодействии всех государственных служб. Целью этих мероприятий является противодействие актам диверсии и повышение уровня безопасности польских граждан. По его словам, это одна из крупнейших операций, которые когда-либо проводились в Польше.

Глава МВД Польши Марчин Кервиньский считает, что наступило время, которое нельзя назвать ни временем войны, ни временем мира. Поэтому «в эпоху гибридных угроз» необходимо объединить усилия всех государственных служб, добавил он. По его словам, сотрудники охраны железных дорог, полицейские и солдаты будут вместе создавать группы для обеспечения безопасности стратегически важных объектов и польских граждан.

Начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула заявил, что операция будет проводиться силами специальных подразделений Войска Польского из всех родов войск и Командования киберпространства.

«Командовать операцией будет генерал Мацей Клиш, оперативный командующий вооруженными силами, хорошо зарекомендовавший себя в подобного рода операциях», — сказал Кукула.

Кроме того, к защите объектов будут привлекать обычных граждан.

Они должны будут «следить за ближайшим окружением» и через специальное приложение, которое будет разработано для этих целей, сообщать о различных подозрительных ситуациях. Запуск приложения в тестовом режиме запланирован к началу декабря, финальная версия выйдет к середине декабря. С помощью приложения можно будет указать точное место происшествия, загрузить данные геолокации и сделать снимок.